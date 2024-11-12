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Сегодня, 12:06

Медведев рассказал, как его разыграли друзья на день рождения: «Я чувствовал себя глупо»

Руслан Минаев
Даниил Медведев.
Фото Global Look Press
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Российский теннисист Даниил Медведев рассказал, как его разыграли друзья на день рождения. 4-я ракетка мира назвал этот момент одним из лучших за пределами корта.

По словам теннисиста, его друзья собрались в ресторане и сделали вид, что это было случайностью. При этом, многие из них не знали друг друга ранее, а были знакомы лишь с Медведевым.

«[Захожу в ресторан] вижу за столиком другого друга и не думаю, что эти два парня знают друг друга, поэтому я снова: «Ничего себе совпадение! Откуда эти два парня знают друг друга?» А когда увидел третьего и четвертого друзей, я наконец-то сказал: «Окей». Чувствовал себя так глупо — это было так неловко и так стыдно. Но для меня это, конечно, было главным событием года», — цитирует Медведева Vogue.

Медведев родился 11 февраля 1996 года. В этом сезоне россиянин не выиграл ни одного турнира — на его счету 45 побед и 19 поражений.

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