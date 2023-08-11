Медведев рассказал, как ощущает себя на «Мастерсе» в Торонто

Российский теннисист Даниил Медведев, третья ракетка мира, рассказал, как ощущает себя на «Мастерсе» в Торонто (Канада) — турнире на старте хардового сезона.

«Если честно, хорошие выступления на грунте и траве не добавляют уверенности перед хардом. Думаю, больше уверенности мне придало выступление в Роттердаме: это было великолепно, потому что перед этим я выпал из топ-10 и был совсем не уверен в своей игре. Она по какой-то причине не работала. Ты всегда начинаешь сомневаться: «А смогу ли я вернуть игру обратно, даже если верю, что все получится?» Но с того турнира у меня начались отличные результаты. И тогда я подумал: «Отлично! Я снова могу хорошо выступать». Именно эта история дает мне больше уверенности перед хардовым сезоном. Я всегда говорил, что все начинается здесь, на этом турнире. Это очень важное место, где можно шаг за шагом повышать уровень уверенности в себе. Пока это работает», — сказал Медведев на пресс-конференции.

В третьем круге Медведев победил итальянца Лоренцо Музетти. Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:4 в пользу российского теннисиста, который получил на турнире второй номер посева.

В четвертьфинале россиянин 11 августа встретится с австралийцем Алексом де Минауром.