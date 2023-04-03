Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 08:00

Медведев рассказал, кому посвящает титул в Майами

Тимур Ганеев
Корреспондент
Даниил Медведев.
Фото USA Today Sports
Telegram Дзен

Чемпион Miami Open Даниил Медведев в интервью "СЭ" отметил, что у него нет особых традиций празднования титулов, а также поблагодарил свою команду.

«Никакой традиции у меня нет, — рассказал Медведев в интервью «СЭ». — Единственное отличие, что после победы ты получаешь очень много внимания. Когда проигрываешь финал, то в принципе у тебя нет никаких обязательств. Пару фотографий на корте, общение с прессой, и можешь ехать по своим делам. А когда ты выигрываешь, то нужно встречаться со всеми спонсорами, делать очень много фото, раздавать интервью. Поэтому, надеюсь, сумею успеть на свой рейс из Майами.

Кому посвящаю эту победу? Как и все предыдущие трофеи, посвящаю титул своей семье и команде. В течение многих лет в моей команде практически не было изменений. Очень рад, что у нас такой сплоченный коллектив, а наша совместная работа вновь стала приносить плоды. В прошлом году мы также очень усердно работали, но что-то не получалось. Не было результата. В этом году все идет супер».

В прошлом сезоне Медведев выиграл два титула. В этом уже четыре.

 
Даниил Медведев. «Если из-за меня дети в России захотят играть в теннис, то это будет очень круто». Медведев — о титуле в Майами и планах на ближайшие месяцы

 

Даниил Медведев
0
Читайте также
Российская шпажистка Муртазаева о поддержке иностранных соперников: «Говорят, что скучают»
«Ростов» на жилах уходит в отрыв от «Спартака». Чернов забил с 30 метров
Число пострадавших при взрыве Петербурге возросло до 30
УПЦ сообщила о госпитализации одного из глумившихся над певчей лавры
Политолог назвал взрыв в Петербурге отвлечением внимания от событий на Украине
В Петербурге задержали подозреваемую в причастности к убийству Татарского
Популярное видео
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Маррэй стал рыцарем
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
В женском теннисе сменилась власть
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Материалы сюжета: №1 в рейтинге ATP: гонка Медведева и других за Алькарасом и Джоковичем
Медведев возглавил Чемпионскую гонку ATP, в тройке — Джокович и Алькарас
Медведев считает, что все представители «Русской тройки» могут отобраться на Итоговый турнир ATP
Медведев назвал самый важный матч на победном «мастерсе» в Майами
«Если из-за меня дети в России захотят играть в теннис, то это будет очень круто». Медведев — о титуле в Майами и планах на ближайшие месяцы
«Все лучше и лучше». Медведев стал королем харда
Покоритель Майами. Медведев доказал, что является лучшим теннисистом мира прямо сейчас
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Медведев поднялся на четвертое место в рейтинге ATP

Медведев рассказал о своих планах после четвертого титула в сезоне