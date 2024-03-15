Медведев рассказал о целях на будущее в теннисе

Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу в четвертьфинале турнира в Индиан-Уэллсе. В двух сетах он обыграл датчанина Хольгера Руне — 7:5, 6:4. После матча Даниил рассказал о целях на будущее.

«Если говорить строго о теннисе, то, наверное, я хочу быть более последовательным. Например, я не участвовал в полуфиналах «мастерсов» со времен Рима в прошлом году. Я хочу добиться большего. Возможно, я хочу играть меньше турниров, но быть лучше на тех, в которых принимаю участие», — сказал Медведев на пресс-конференции.

Следующим соперником Медведева будет американец Томми Пол.