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15 марта, 09:38

Медведев рассказал о целях на будущее в теннисе

Виктория Кравченко
Теннисист Даниил Медведев
Даниил Медведев.
Фото AFP
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Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу в четвертьфинале турнира в Индиан-Уэллсе. В двух сетах он обыграл датчанина Хольгера Руне — 7:5, 6:4. После матча Даниил рассказал о целях на будущее.

«Если говорить строго о теннисе, то, наверное, я хочу быть более последовательным. Например, я не участвовал в полуфиналах «мастерсов» со времен Рима в прошлом году. Я хочу добиться большего. Возможно, я хочу играть меньше турниров, но быть лучше на тех, в которых принимаю участие», — сказал Медведев на пресс-конференции.

Следующим соперником Медведева будет американец Томми Пол.

Даниил Медведев
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