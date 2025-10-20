Медведев — о главных изменениях с новыми тренерами: «Поменялась энергетика, пришла уверенность в себе»

Российский теннисист Даниил Медведев ответил на вопрос о главных изменениях в его игре после смены тренера.

В августе 2025 года Медведев завершил сотрудничество с французом Жилем Сервара, с которым работал с 2017 года. В сентябре в команду россиянина вошли швед Томас Юханссон и австралиец Рохан Гетцке.

«Я изначально, когда общался с разными людьми, искал тех, которые бы смотрели на теннис немножко как я, и понимали, что поменять полностью мою игру невозможно. И это не нужно, потому что я был в топ-10 долгое время, номер один в мире и все такое.

Понятно, что какие-то мелкие детали улучшать надо. Скажем так, базу оставлять ту же, но менять мелкие детали. Томас и Рохан это и стараются делать. Нет такого удара или чего-то в моей игре, что прямо поменялось. Просто какие-то мелкие вещи они подсказали, которые помогли, будь то на подаче, приеме или игре с лета. Просто поменялась энергетика, вернулась уверенность в себе — это самое главное. За счет этого уже пришли какие-то удары. Потому что все это я делать всегда умел, но для этого нужна уверенность», — сказал Медведев на канале «БОЛЬШЕ!».

19 октября 29-летний россиянин стал победителем турнира в Алма-Ате. В финале он победил француза Корантена Муте — 7:5, 4:6, 6:3. Медведев выиграл 21-й турнир ATP в карьере и первый с 2023 года. До этого россиянин уступил в шести финалах подряд.