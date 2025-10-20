Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
ATP. Новости
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

20 октября, 20:19

Медведев — о главных изменениях с новыми тренерами: «Поменялась энергетика, пришла уверенность в себе»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Российский теннисист Даниил Медведев ответил на вопрос о главных изменениях в его игре после смены тренера.

В августе 2025 года Медведев завершил сотрудничество с французом Жилем Сервара, с которым работал с 2017 года. В сентябре в команду россиянина вошли швед Томас Юханссон и австралиец Рохан Гетцке.

«Я изначально, когда общался с разными людьми, искал тех, которые бы смотрели на теннис немножко как я, и понимали, что поменять полностью мою игру невозможно. И это не нужно, потому что я был в топ-10 долгое время, номер один в мире и все такое.

Понятно, что какие-то мелкие детали улучшать надо. Скажем так, базу оставлять ту же, но менять мелкие детали. Томас и Рохан это и стараются делать. Нет такого удара или чего-то в моей игре, что прямо поменялось. Просто какие-то мелкие вещи они подсказали, которые помогли, будь то на подаче, приеме или игре с лета. Просто поменялась энергетика, вернулась уверенность в себе — это самое главное. За счет этого уже пришли какие-то удары. Потому что все это я делать всегда умел, но для этого нужна уверенность», — сказал Медведев на канале «БОЛЬШЕ!».

19 октября 29-летний россиянин стал победителем турнира в Алма-Ате. В финале он победил француза Корантена Муте — 7:5, 4:6, 6:3. Медведев выиграл 21-й турнир ATP в карьере и первый с 2023 года. До этого россиянин уступил в шести финалах подряд.

Источник: Youtube-канал «БОЛЬШЕ!»
Telegram Дзен Max
Теннис
Даниил Медведев
Читайте также
Китай пригрозил Японии сокрушительным поражением из-за Тайваня
Экономика Китая падает на фоне тарифной войны. Что пишут СМИ
Абаскаль просится назад, бывший рулевой «Аталанты» на карандаше. Что происходит с поисками главного тренера в «Спартаке»
Как магнитные бури влияют на человека. Ответы на главные вопросы
Копылов и Родригес проведут бой на UFC 322 в Нью-Йорке 16 ноября
Шевченко и Чжан проведут титульный бой на UFC 322 в Нью-Йорке
Популярное видео
Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
СКА в спешном порядке меняет состав
СКА в спешном порядке меняет состав
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета Гонка лидеров ATP-тура: Медведев и Рублев против Синнера, Алькараса и других
Алькарас — о том, что завершит сезон в статусе первой ракетки мира: «Это очень много значит для меня»
Алькарас стал самым молодым теннисистом после Джоковича с 70 победами в сезоне
Алькарас победил Музетти на Итоговом турнире ATP
Зверев надеется встретиться с Синнером в финале Итогового турнира
Синнер — о победе над Зверевым: «Очень напряженный и близкий матч»
Синнер победил Зверева и досрочно вышел в полуфинал Итогового турнира ATP
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя