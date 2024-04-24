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Сегодня, 20:20

Медведев — о сотрудничестве с Симоном: «Сейчас мне кажется, что все складывается отлично»

Алина Савинова
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Российский теннисист Даниил Медведев подвел первые итоги работы с французом Жилем Симоном.

Экс-шестая ракетка мира вошел в команду россиянина в феврале этого года.

«Он старается внести в мою игру что-то новое, о чем, я, возможно, и думал, но не понимал, как это воплотить на корте. Для меня это важно, ведь по ходу матча времени на размышления мало. Перед «мастерсом» в Монте-Карло мы много говорили о грунте. Возможно, я слишком много думал в духе: «Окей, следующий удар, что делать»? А надо было просто играть. Это очень интересно. Сейчас мне кажется, что все складывается отлично. Очень хочу получить еще больше знаний», — приводит пресс-служба АТР слова Медведева.

28-летний Медведев является победителем одного турнира «Большого шлема» (Открытый чемпионат США-2021), а также победителем 20 турниров ATP в одиночном разряде. На данный момент он занимает четвертое место в мировом рейтинге.

Источник: https://www.atptour.com/en/news/medvedev-madrid-preview-2024
Теннис
Даниил Медведев
Жиль Симон
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