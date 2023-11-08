Медведев: «На прошлом Итоговом я был недостаточно силен морально, в этом году я хочу постараться добиться большего»

Российский теннисист Даниил Медведев поделился ожиданиями от Итогового турнира ATP.

«Я определенно чувствую меньше давления. На Итоговом, который был до моей победы в 2020 году, я проиграл три матча подряд. В прошлом году я тоже проиграл три встречи — все три на тай-брейках решающего сета. Кроме того, дважды подавал на матч. В этом году я хочу постараться добиться большего. Именно это и произошло пару лет назад. Надеюсь, та же история повторится. Я провел фантастический сезон, особенно в турнирах уровня ATP 500, где набрал много очков и обыграл сильных теннисистов. В финале встречаешь лучших игроков мира. В прошлом году я был недостаточно силен морально, чтобы справиться с давлением. Но если ты проиграешь матч, у тебя еще есть второй шанс: такое случается только в этом теннисном турнире», — приводит Tennis World слова россиянина.

На Итоговый турнир ATP 2023 года квалифицировались Медведев, Новак Джокович (Сербия), Карлос Алькарас (Испания), Янник Синнер (Италия), Андрей Рублев (Россия), Стефанос Циципас (Греция), Хольгер Руне (Дания) и Александр Зверев (Германия). Соревнования пройдут в Турине с 12 по 19 ноября.

27-летний Медведев является победителем Итогового турнира ATP 2020 года.