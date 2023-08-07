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Сегодня, 17:24

Медведев рассказал о своих ожиданиях от турнира в Торонто

Алина Савинова
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Российский теннисист Даниил Медведев поделился мыслями в преддверии турнира в Торонто.

«Мне нравится играть на всех турнирах с твердым покрытием, я много раз хорошо выступал на них. Но есть небольшое давление, потому что хочу добиться успеха здесь. Мне нужно постараться справиться с этим, что я делал много раз в своей карьере, но все равно приходится делать это снова и снова», — цитирует Медведева Ubitennis.

Также он рассказал о своих впечатлениях от города, где проходит турнир.

«На самом деле я впервые остановился в самом городе. Я играл в Торонто, но не знал, как выглядит город. Теперь знаю, и он мне нравится. Я наслаждаюсь временем, которое провожу здесь и, очевидно, готовлюсь к первой игре», — добавил спортсмен.

Турнир в Торонто пройдет с 7 по 13 августа. В первом круге россиянин встретится с победителем матча Вашек Поспишил (Канада) — Маттео Арнальди (Италия). Ранее Медведев провел тренировку с первой ракеткой мира Карлосом Алькарасом на центральном корте в Торонто.

Источник: https://www.ubitennis.com/blog/2023/08/07/daniil-medvedev-e-lidillio-canadese-adoro-questo-torneo-sono-sicuro-di-poter-fare-bene-qui/
Теннис
Даниил Медведев
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