Медведев рассказал о своих ожиданиях от турнира в Торонто

Российский теннисист Даниил Медведев поделился мыслями в преддверии турнира в Торонто.

«Мне нравится играть на всех турнирах с твердым покрытием, я много раз хорошо выступал на них. Но есть небольшое давление, потому что хочу добиться успеха здесь. Мне нужно постараться справиться с этим, что я делал много раз в своей карьере, но все равно приходится делать это снова и снова», — цитирует Медведева Ubitennis.

Также он рассказал о своих впечатлениях от города, где проходит турнир.

«На самом деле я впервые остановился в самом городе. Я играл в Торонто, но не знал, как выглядит город. Теперь знаю, и он мне нравится. Я наслаждаюсь временем, которое провожу здесь и, очевидно, готовлюсь к первой игре», — добавил спортсмен.

Турнир в Торонто пройдет с 7 по 13 августа. В первом круге россиянин встретится с победителем матча Вашек Поспишил (Канада) — Маттео Арнальди (Италия). Ранее Медведев провел тренировку с первой ракеткой мира Карлосом Алькарасом на центральном корте в Торонто.