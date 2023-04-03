Медведев рассказал о своих планах после четвертого титула в сезоне

Чемпион Miami Open Даниил Медведев в интервью «СЭ» поделился планами на ближайшие несколько месяцев.

«Собираюсь играть все ближайшие «мастерсы», — отметил Медведев в интервью «СЭ». — Я живу в Монте-Карло, но не играл на этом «мастерсе» с 2019 года. Надеюсь, что получится сделать это в текущем году. Потом планирую выступить в Барселоне, Мадриде, Риме. Все эти турниры в моих планах. Конечно, посмотрим, как будет чувствовать себя мое тело. Буду мониторить по ситуации, но, если честно, в Майами я чувствовал себя отлично».

Титул в Майами — крупнейший для нашего тенниса за последние полтора года.