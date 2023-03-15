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Сегодня, 02:19

Медведев: «Сделаю снимок и посмотрю, смогу ли я продолжить турнир»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Российский теннисист Даниил Медведев после победы над Алекандром Зверевым на турнире в Индиан-Уэллсе рассказал о своей травме. По ходу второго сета россиянину пришлось брать медицинский тайм-аут.

«Я хотел быстро встать, но внезапно почувствовал сильную боль. Подумал, что повредил лодыжку и не смогу продолжить. Но мне затейпировали голеностоп, и я все же решился попробовать. Удивительно, бегать было гораздо проще, чем ходить. Поверьте, я не притворялся! Конечно, скоро боль вернется, так что сделаю снимок и посмотрю, смогу ли я продолжить турнир», — сказал Медведев.

Следующим соперником Медведева будет испанец Алехандро Давидович Фокина.

Даниил Медведев. «Ходить было больнее, чем бегать». Медведев обыграл Зверева в фантастическом матче, несмотря на повреждение голеностопа
Теннис
Даниил Медведев
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