Медведев рассказал о взаимоотношениях с Циципасом

Даниил Медведев рассказал об общении с другими игроками на Кубке Лэйвера, в том числе со Стефаносом Циципасом.

«На Кубке Лэйвера вообще было много смешных, необычных историй, потому что это в принципе редкий турнир, где, скажем так, все твои соперники, против которых ты болеешь или играешь (в каком-то смысле не желаешь им успеха, а желаешь себе), в одной команде. Тут командная атмосфера, где ты хочешь, чтобы они побеждали. Поэтому были разные смешные моменты. О моменте с Циципасом... Я привык не выносить личное на публику. Поэтому, о чём говорили, неважно. Вообще не знал, что там есть камера. Хотя — с камерой или без камеры — мы бы поговорили все равно. А разговор был отличный, очень хороший. У нас с ним нет какой-то вражды. Мы не лучшие друзья, но очень уважаем друг друга как спортсмены и как люди. Считаю, что у нас нормальные отношения», — сказал Медведев в интервью BetBoom Tennis.

Медведев на Кубке Лэйвера проиграл оба матча — Томми Полу и Фрэнсису Тиафо. На последнем турнире в Пекине он дошел до полуфинала, где уступил победителю соревнований — Карлосу Алькарасу.