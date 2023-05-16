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16 мая, 08:04

Медведев рассказал об отношениях со Зверевым после их конфликта в Монте-Карло

Ана Горшкова
Корреспондент
Теннисист Даниил Медведев.
Даниил Медведев.
Фото Reuters
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Российский теннисист Даниил Медведев высказался о том, что немец Александр Зверев может стать его соперником в 1/8 финала «мастерса» в Риме.

«Все наши матчи получаются яркими. Последние два выдались сумасшедшими: в Индиан-Уэллсе, Монте-Карло. Что касается Монте-Карло, мы поговорили после того случая, и я думаю, что все нормально. Кажется, мы оба оставили это в прошлом. Я проиграл Хольгеру Руне, когда говорил об этом инциденте, а он проиграл мне. Такое бывает. Думаю, все у нас нормально. Но это не значит, что если мы сыграем завтра, то ничего не случится. Никогда не знаешь. Мы соперники», — приводит слова Медведева Tennis Channel.

В следующем круге турнира в Риме Медведев сыграет с победителем матча Джеффри-Джон Вулф (США) — Александр Зверев (Германия).

Даниил Медведев. Медведева обвиняют в нечестной игре. Есть ли для этого основания?
Теннис
Александр Зверев (теннис)
Даниил Медведев
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