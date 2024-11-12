Медведев рассказал, почему заткнул уши пальцами во время празднования победы над Де Минауром

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Российский теннисист Даниил Медведев объяснил свое празднование после победы над австралийцем Алексом Де Минауром на Итоговом турнире ATP в Турине.
12 ноября Медведев обыграл Де Минаура — 6:2, 6:4. Празднуя победу, россиянин заткнул пальцами уши и закрыл глаза.
«Я думаю, что многие футболисты так делают. Думаю, это связано с социальными сетями. После моего матча с Тэйлором Фритцем и некоторых моих слов я старался меньше их использовать. Я вышел на матч, игнорируя шум, даже со своей стороны. Никаких истерик. Просто блокировал шум. Мне было все равно, что происходит на корте, я просто пытался играть. Это хорошее чувство.
Просто иногда полезно делать это для себя. Чем популярнее ты становишься, тем больше у тебя фанатов и ненавистников. Иногда даже положительное внимание может вывести из равновесия. Ты побеждаешь — люди говорят, что ты Бог. Ты проигрываешь дважды — люди говорят, что твоя карьера окончена. Иногда хорошо заблокироваться от этого», — приводит слова Медведева The Tennis Letter.
Медведев одержал первую победу на турнире. Ранее он уступил американцу Тэйлору Фритцу — 4:6, 3:6. В решающем матче группы россиянин 13 ноября встретится с итальянцем Янником Синнером.