Медведев рассказал, в какой момент подумал, что может выиграть турнир в Алма-Ате

Российский теннисист Даниил Медведев ответил на вопрос о том, в какой момент подумал о победе на турнире в Алма-Ате.

29-летний россиянин выиграл турнир 19 октября. В финале он победил француза Корантена Муте — 7:5, 4:6, 6:3.

«В какой момент подумал, что могу выиграть турнир? С одной стороны, хочется ответить: когда выиграл матчбол, потому что титула не было давно и шел к этому долго. С другой стороны, каждый турнир, когда ты хотя бы в полуфинале, то ты уже думаешь про титул. Потому что это нормально. Осталось четыре игрока, осталось победить двоих. Особенно если нет Синнера и Алькараса, то еще больше можно об этом задумываться. Поэтому мысли такие были в Пекине и Шанхае, но рад, что они реализовались в Алма-Ате», — сказал Медведев на канале «БОЛЬШЕ!».

Медведев выиграл 21-й турнир ATP в карьере и первый с 2023 года. До этого россиянин уступил в шести финалах подряд.