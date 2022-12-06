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ATP

6 декабря, 23:47

Медведев Рублев и Хачанов заявились на турнир ATP-250 в Аделаиде, Карацев сыграет в Пуне

Алина Савинова
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Российские теннисисты Даниил Медведев, Андрей Рублев и Карен Хачанов выступят на турнире ATP-250 в Аделаиде (Австралия) в 2023 году.

Турнир пройдет со 2 по 8 января. В нем также примут участие серб Новак Джокович, канадец Феликс Оже-Альяссим, датчанин Хольгер Руне, итальянец Янник Синнер, британец Энди Маррей и другие теннисисты.

Россиянин Аслан Карацев заявился на турнир ATP-250 в Пуне, который будет проведен в эти же даты. В Пуне сыграют хорват Марин Чилич, нидерландец Ботик Ван де Зандсхюлп, грузин Николоз Басилашвили.

Теннис
Андрей Рублев
Аслан Карацев
Даниил Медведев
Карен Хачанов
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