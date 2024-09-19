Медведев считает, что Алькарас и Зверев помогут сборной Европы выиграть Кубок Лэйвера

Пятая ракетка мира россиянин Даниил Медведев рассказал, чем ему нравится турнир «Кубок Лэйвера».

«Для меня самое захватывающее в Кубке Лэйвера — это командный дух, потому что мне очень редко удается участвовать в командных соревнованиях по теннису. Наличие Карлоса [Алькараса] и Саши [Зверева] в нашей команде очень поможет, потому что они лучшие игроки в мире, и я буду рад вернуть сборную Европы на ее победный путь», — заявил Медведев.