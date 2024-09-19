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Сегодня, 18:14

Медведев считает, что Алькарас и Зверев помогут сборной Европы выиграть Кубок Лэйвера

Алина Савинова
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Пятая ракетка мира россиянин Даниил Медведев рассказал, чем ему нравится турнир «Кубок Лэйвера».

«Для меня самое захватывающее в Кубке Лэйвера — это командный дух, потому что мне очень редко удается участвовать в командных соревнованиях по теннису. Наличие Карлоса [Алькараса] и Саши [Зверева] в нашей команде очень поможет, потому что они лучшие игроки в мире, и я буду рад вернуть сборную Европы на ее победный путь», — заявил Медведев.

В Кубке Лэйвера Медведев будет представлять сборную Европы вместе с Карлосом Алькарасом, Александром Зверевым, Каспером Руудом, Стефаносом Циципасом и Григором Димитровым. В состав команды мира вошли Тэйлор Фритц , Фрэнсис Тиафо, Бен Шелтон, Алехандро Табило, Франсиско Серундоло и Танаси Каккинакис. Турнир пройдет с 20 по 22 сентября в Берлине.

Источник: www.thetennisgazette.com
Теннис
Даниил Медведев

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