Медведев считает, что Алькарас и Зверев помогут сборной Европы выиграть Кубок Лэйвера

Сегодня, 18:14
Пятая ракетка мира россиянин Даниил Медведев рассказал, чем ему нравится турнир «Кубок Лэйвера».
«Для меня самое захватывающее в Кубке Лэйвера — это командный дух, потому что мне очень редко удается участвовать в командных соревнованиях по теннису. Наличие Карлоса [Алькараса] и Саши [Зверева] в нашей команде очень поможет, потому что они лучшие игроки в мире, и я буду рад вернуть сборную Европы на ее победный путь», — заявил Медведев.
В Кубке Лэйвера Медведев будет представлять сборную Европы вместе с Карлосом Алькарасом, Александром Зверевым, Каспером Руудом, Стефаносом Циципасом и Григором Димитровым. В состав команды мира вошли Тэйлор Фритц , Фрэнсис Тиафо, Бен Шелтон, Алехандро Табило, Франсиско Серундоло и Танаси Каккинакис. Турнир пройдет с 20 по 22 сентября в Берлине.