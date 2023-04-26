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Сегодня, 20:30

Медведев считает, что Алькараса ждет большое будущее в теннисе

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Российский теннисист Даниил Медведев оценил уровень второй ракетки мира испанца Карлоса Алькараса.

«Он хорошо играет, да. Ему всего 19 лет, скоро будет 20, нет? Он уже столько всего достиг, и это потрясающе. А у него впереди еще много лет. Не знаю, что еще сказать. Можно сказать многое, но это будет легче сделать, когда ему будет 35 и мы посмотрим, чего именно он добьется. Я видел кусочек финала в Барселоне, и, да, он здорово играет. Он мощно подает. У него невероятные укороченные. Он здорово играет, и все это знают. Если он у тебя в сетке, это пугает», — сказал Медведев на пресс-конференции.

Испанский теннисист Карлос Алькарас выиграл турнир ATP в Барселоне. 23 апреля в финале он обыграл грека Стефаноса Циципаса (6:3; 6:4).

Теннис
Даниил Медведев
Карлос Алькарас
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