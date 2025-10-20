Медведев считает, что может сократить разрыв между ним и Синнером с Алькарасом

Российский теннисист Даниил Медведев ответил на вопрос о разрыве в уровне игры между ним и первыми ракетками мира Карлосом Алькарасом и Янником Синнером.

— Джокович буквально вчера бросил фразу, что против Синнера и Алькараса все труднее и труднее играть, уже почти невозможно. Если от тебя отталкиваться, разрыв между тобой и этими двумя в каком состоянии? Увеличивается? Сокращается?

— Проблема в том, что я в этом году с ними не играл, потому что играл плохо и до их стадий не доходил, поэтому я не могу сказать, играют ли они лучше, чем в предыдущие годы. Они уже тогда играли круто, часто меня обыгрывали. Они обыгрывают в принципе почти всех, поэтому разрыв большой, но в одном теннисном матче может произойти все что угодно. В Шанхае было жарко — Синнера «свело». Если я продолжу играть лучше и лучше, как делаю сейчас, то разрыв этот будет сокращаться не потому, что они играют хуже, а потому что я лучше. Этим и буду заниматься, — сказал Медведев на канале «БОЛЬШЕ!».

19 октября 29-летний россиянин стал победителем турнира в Алма-Ате. В финале он победил француза Корантена Муте — 7:5, 4:6, 6:3. Медведев выиграл 21-й турнир ATP в карьере и первый с 2023 года. До этого россиянин уступил в шести финалах подряд.