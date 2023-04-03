Медведев считает, что все представители «Русской тройки» могут отобраться на Итоговый турнир ATP

Четвертая ракетка мира Даниил Медведев в интервью «СЭ» отметил, что Карен Хачанов также здорово начал новый сезон.

— Вы уже практически обеспечили себе выход на Итоговый турнир ATP.

— Да и это очень круто. У меня отличный отрыв в чемпионской гонке, но никогда не знаешь, что произойдет по ходу сезона. Поэтому, я надеюсь, что продолжу хорошо играть. Всегда хочется быть среди участников ATP Finals. А чем выше ты там посеян, тем лучше ты завершишь сезон.

— На ваш взгляд, Андрей Рублев и Карен Хачанов могут попасть в топ-8 в 2023 году?

— Думаю, что каждый сезон у них хорошие шансы быть в восьмерке сильнейших. Андрей был там три сезона подряд, Карен в этом году ударно начал. Так что есть все шансы, что в этом году в Турине будет несколько россиян. Но повторюсь, сезон длинный, нужно продолжать хорошо играть.