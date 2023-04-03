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Сегодня, 01:00

Медведев считает, что все представители «Русской тройки» могут отобраться на Итоговый турнир ATP

Тимур Ганеев
Корреспондент
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Четвертая ракетка мира Даниил Медведев в интервью «СЭ» отметил, что Карен Хачанов также здорово начал новый сезон.

— Вы уже практически обеспечили себе выход на Итоговый турнир ATP.

— Да и это очень круто. У меня отличный отрыв в чемпионской гонке, но никогда не знаешь, что произойдет по ходу сезона. Поэтому, я надеюсь, что продолжу хорошо играть. Всегда хочется быть среди участников ATP Finals. А чем выше ты там посеян, тем лучше ты завершишь сезон.

— На ваш взгляд, Андрей Рублев и Карен Хачанов могут попасть в топ-8 в 2023 году?

— Думаю, что каждый сезон у них хорошие шансы быть в восьмерке сильнейших. Андрей был там три сезона подряд, Карен в этом году ударно начал. Так что есть все шансы, что в этом году в Турине будет несколько россиян. Но повторюсь, сезон длинный, нужно продолжать хорошо играть.

Даниил Медведев. «Если из-за меня дети в России захотят играть в теннис, то это будет очень круто». Медведев — о титуле в Майами и планах на ближайшие месяцы

Даниил Медведев
Карен Хачанов
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