Медведев проиграл Синнеру и покинул Итоговый турнир ATP

14 ноября, 23:56
Россиянин Даниил Медведев проиграл итальянцу Яннику Синнеру в матче Итогового турнира ATP — 3:6, 4:6.
Встреча длилась 1 час 12 минут. Четвертая ракетка мира за игру сделал 6 эйсов и реализовал 1 из 2 брейк-пойнтов. У первой ракетки мира — 4 эйса и 3 реализованных брейк-пойнта из 5.
Медведев покинул Итоговый турнир ATP, проиграв два из трех матчей в группе А. Синнер вышел в полуфинал с первого места. Также в 1/2 финала из группы A пробился американец Тэйлор Фритц.
Турин (Италия)
Турнир ATP Nitto ATP Finals
Призовой фонд 15 250 000 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Группа Илие Настасе
Янник Синнер (Италия, 1) — Даниил Медведев (Россия, 4) — 6:3, 6:4