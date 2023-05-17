Медведев стал лидером чемпионской гонки ATP, сместив Алькараса

Россиянин Даниил Медведев сместил испанца Карлоса Алькараса с первого места чемпионской гонки ATP.

После победы над немцем Александром Зверевым (6:2, 7:6 (7:3) и выходом в четвертьфинал «Мастерса» в Риме, россиянин набрал 3660 очков.

Лидерству Медведева поспособствовало поражение Алькараса в матче с венгром Фабианом Марожаном в третьем круге «Мастерса» в Риме — 3:6, 6:7 (4:7).

На данный момент рейтинг чемпионской гонки выглядит так:

1 (2). Даниил Медведев (Россия) — 3,480

2 (1). Карлос Алькарас (Испания) — 3,455

3. Новак Джокович (Сербия) — 2,745

4. Стефанос Циципас (Греция) — 2,320

5. Янник Синнер (Италия) — 2,275