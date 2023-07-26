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Сегодня, 12:29

Медведев снялся с турнира ATP-500 в Вашингтоне

Виталий Косик
Корреспондент
Даниил Медведев.
Фото Reuters
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Российский теннисист Даниил Медведев снялся с хардового турнира категории ATP-500 в Вашингтоне.

Причины отказа спортсмена от соревнований на данный момент сообщаются.

Американский турнир пройдет с 31 июля по 6 августа.

Вместо россиянина в основной сетке турнира сыграет японский теннисист Йосуке Ватануки.

Последний турнир, в котором спортсмени принимал участие — Уимблдон-2023. На нем Медведев дошел до полуфинала, в котором проиграл испанцу Карлосу Алькарасу.

20-летний Алькарас в итоге стал победителем травяного турнира «Большого шлема», обыграв в финале серба Новака Джоковича.

Теннис
Даниил Медведев
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