Медведев снялся с турнира ATP-500 в Вашингтоне

Сегодня, 12:29
Российский теннисист Даниил Медведев снялся с хардового турнира категории ATP-500 в Вашингтоне.
Причины отказа спортсмена от соревнований на данный момент сообщаются.
Американский турнир пройдет с 31 июля по 6 августа.
Вместо россиянина в основной сетке турнира сыграет японский теннисист Йосуке Ватануки.
Последний турнир, в котором спортсмени принимал участие — Уимблдон-2023. На нем Медведев дошел до полуфинала, в котором проиграл испанцу Карлосу Алькарасу.
20-летний Алькарас в итоге стал победителем травяного турнира «Большого шлема», обыграв в финале серба Новака Джоковича.