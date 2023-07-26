Медведев снялся с турнира ATP-500 в Вашингтоне

Российский теннисист Даниил Медведев снялся с хардового турнира категории ATP-500 в Вашингтоне.

Причины отказа спортсмена от соревнований на данный момент сообщаются.

Американский турнир пройдет с 31 июля по 6 августа.

Вместо россиянина в основной сетке турнира сыграет японский теннисист Йосуке Ватануки.

Последний турнир, в котором спортсмени принимал участие — Уимблдон-2023. На нем Медведев дошел до полуфинала, в котором проиграл испанцу Карлосу Алькарасу.

20-летний Алькарас в итоге стал победителем травяного турнира «Большого шлема», обыграв в финале серба Новака Джоковича.