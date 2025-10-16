Медведев сравнил себя с «Ливерпулем» времен Клоппа

Российский теннисист Даниил Медведев после победы над Адамом Уолтоном во втором круге турнира в Алма-Ате рассказал, с каким футбольным клубом может сравнить себя сегодняшнего.

— Во время матча с Уолтоном кто-то крикнул «Даня — пуля, лучше «Ливерпуля». С каким футбольным клубом сравнил бы себя сегодняшнего?

— Какой тяжелый вопрос. Сегодня на каких-то волевых справился. Может, сравнил бы с «Ливерпулем» времен Клоппа, когда он только пришел, и они играли еще плохо, но все время в конце вырывали либо ничью, либо победу. Давайте будет так, — ответил Медведев на вопрос «СЭ».

В четвертьфинале турнира 29-летний россиянин встретится с венгром Фабианом Марожаном.