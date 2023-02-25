Медведев стал победителем турнира в Дохе

Сегодня, 20:02
Российский теннисист Даниил Медведев стал победителем турнира ATP 250 в Дохе.
В финале он обыграл британца Энди Маррея со счетом 6:4, 6:4. Теннисисты провели на корте 1 час 46 минут.
8-я ракетка мира Медведев 6 раз подал навылет, допустил 6 двойных ошибок и реализовал 4 брейк-пойнта из 8. На счету 70-й ракетки мира Маррея 1 эйс, 1 двойная и 2 реализованных брейк-пойнта из 7.
27-летний россиянин выиграл второй турнир подряд. Ранее он стал победилем турнира в Роттердаме.
Медведев с понедельника поднимется на седьмую строчку мирового рейтинга.
Доха (Катар)
Турнир ATP Qatar ExxonMobil Open
Призовой фонд 1 377 025 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Финал
Даниил Медведев (Россия, 3) — Энди Маррей (Великобритания, WC) — 6:4, 6:4