Медведев стал победителем турнира в Дохе

Российский теннисист Даниил Медведев стал победителем турнира ATP 250 в Дохе.

В финале он обыграл британца Энди Маррея со счетом 6:4, 6:4. Теннисисты провели на корте 1 час 46 минут.

8-я ракетка мира Медведев 6 раз подал навылет, допустил 6 двойных ошибок и реализовал 4 брейк-пойнта из 8. На счету 70-й ракетки мира Маррея 1 эйс, 1 двойная и 2 реализованных брейк-пойнта из 7.

27-летний россиянин выиграл второй турнир подряд. Ранее он стал победилем турнира в Роттердаме.

Медведев с понедельника поднимется на седьмую строчку мирового рейтинга.

Доха (Катар)

Турнир ATP Qatar ExxonMobil Open

Призовой фонд 1 377 025 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Даниил Медведев (Россия, 3) — Энди Маррей (Великобритания, WC) — 6:4, 6:4