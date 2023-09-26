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Сегодня, 14:53

Медведев сыграет против Пола, Рублев встретится с Норри в первом круге турнира ATP в Пекине

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Даниил Медведев.
Фото Reuters
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Российские теннисисты Даниил Медведев, Андрей Рублев и Карен Хачанов узнали своих соперников по первому кругу турнира ATP в Пекине (Китай).

Во вторник, 26 сентября состоялась жеребьевка, по итогам которой Хачанов сыграет с итальянцем Лоренцо Музетти, Рублев встретится с британцем Кэмероном Норри, а Медведев — с американцем Томми Полом.

В случае победы над Музетти Карен Хачанов может сыграть во втором круге против второй ракетки мира Карлоса Алькараса.

Турнир в Пекине пройдет с 28 сентября по 4 октября.

Теннис
Андрей Рублев
Даниил Медведев
Карен Хачанов
0
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