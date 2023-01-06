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Сегодня, 15:19

Медведев сыграет с Джоковичем в полуфинале турнира в Аделаиде

Ана Горшкова
Корреспондент
Новак Джокович.
Фото Global Look Press
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Сербский теннисист Новак Джокович обыграл канадца Дениса Шаповалова в четвертьфинале турнира ATP 500 в Аделаиде.

Матч завершился со счетом 6:3, 6:4. Спортсмены провели на корте 1 час 55 минут.

Пятая ракетка мира Джокович 4 раза подал на вылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 8. На счету 18-й ракетки мира Шаповалова 6 эйсов, 7 двойных и 1 реализованный брейк-пойнт из 4.

За выход в финал турнира Джокович поборется с россиянином Даниилом Медведевым. Матч пройдет 7 января, примерное время начала игры — 5.00 мск. Счет личных встреч — 8:4 в пользу сербского теннисиста.

Аделаида (Австралия)

Турнир ATP Adelaide International 1

Призовой фонд 642 735 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Новак Джокович (Сербия, 1) — Денис Шаповалов (Канада, 7) — 6:3, 6:4

Теннис
Даниил Медведев
Денис Шаповалов
Новак Джокович
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