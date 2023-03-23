Медведев сыграет с испанцем Баэной во втором круге турнира в Майами

Определился соперник Даниила Медведева по второму кругу турнира ATP в Майами (США). Российскому теннисисту предстоит сыграть против испанца Роберто Карбальеса Баэны. В первом круге Баэна обыграл своего соотечественника Бернабе Сапату Миральеса. При счете 6:0, 3:0 в пользу Баэны Миральес принял решение сняться с матча. Майами (США) Турнир ATP Miami Open presented by Itau Призовой фонд 8 800 000 долларов Открытые корты, хард Одиночный разряд Первый круг Роберто Карбальес Баэна (Испания) — Бернабе Сапата Миральес (Испания) — 6:0, 3:0 отказ 2-го игрока