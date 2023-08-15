Медведев сыграет с Музетти во втором круге «мастерса» в Цинциннати

Итальянский теннисист Лоренцо Музетти обыграл американца Дэниэла Эванса в первом круге «мастерса» в Цинциннати — 6:4, 6:3. Продолжительность матча составила 1 час 26 минут. Во втором круге турнира Музетти встретится с россиянином Даниилом Медведевым. Счет в личных встречах 1-0 в пользу Медведева. Цинциннати (США) Турнир ATP Western & Southern Open Призовой фонд 6 600 000 долларов Открытые корты, хард Одиночный разряд Первый круг Лоренцо Музетти (Италия) — Дэниэл Эванс (Великобритания) — 6:4, 6:3