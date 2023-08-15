Медведев сыграет с Музетти во втором круге «мастерса» в Цинциннати

15 августа, 23:06
Итальянский теннисист Лоренцо Музетти обыграл американца Дэниэла Эванса в первом круге «мастерса» в Цинциннати — 6:4, 6:3. Продолжительность матча составила 1 час 26 минут.
Во втором круге турнира Музетти встретится с россиянином Даниилом Медведевым. Счет в личных встречах 1-0 в пользу Медведева.
Цинциннати (США)
Турнир ATP Western & Southern Open
Призовой фонд 6 600 000 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Лоренцо Музетти (Италия) — Дэниэл Эванс (Великобритания) — 6:4, 6:3