Медведев сыграет с Руне в 1/4 финала турнира в Индиан-Уэллсе

Датский теннисист Хольгер Руне одержал победу в четвертом круге турнира в Индиан-Уэллсе. В трех сетах он обыграл американца Тэйлора Фритца — 2:6, 7:6 (7:2), 6:3.

Матч длился 2 часа 20 минут. 20-летний датчанин подал 4 раза навылет, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 1 из 3 брейк-пойнтов. На счету его соперника 8 подач навылет, 3 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта (из 6).

Следующим соперником Руне будет россиянин Даниил Медведев.

Индиан-Уэллс (США)

Турнир ATP BNP Paribas Open

Призовой фонд 8 995 555 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертый круг

Хольгер Руне (Дания, 7) — Тэйлор Фритц (США, 12) — 2:6, 7:6 (7:2), 6:3