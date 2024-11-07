Сегодня, 15:00
Состоялась жеребьевка группового этапа Итогового турнира ATP, который пройдет с 10 по 17 ноября в Турине.
Российский теннисист Даниил Медведев встретится с Янником Синнером (Италия), Тэйлором Фритцем (США) и Алексом де Минауром (Австралия).
Андрей Рублев сыграет с Карлосом Алькарасом (Испания), Александром Зверевым (Германия) и Каспером Руудом (Норвегия).
Запасными будут Григор Димитров (Болгария) и Стефанос Циципас (Греция).
Группа Илие Настасе:
Янник Синнер (Италия)
Даниил Медведев (Россия)
Тэйлор Фритц (США)
Алекс де Минаур (Австралия)
Группа Джона Ньюкомба:
Александр Зверев (Германия)
Карлос Алькарас (Испания)
Каспер Рууд (Норвегия)
Андрей Рублев (Россия)