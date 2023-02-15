Медведев сыграет с ван де Зандсюлпом во втором круге турнира в Роттердаме

Нидерландский теннисист Ботик ван де Зандсюлп обыграл француза Кантена Алиса в первом круге турнира ATP 500 в Роттердаме (Нидерланды). Матч завершился со счетом 5:7, 6:4, 7:6 (7:4). Спортсмены провели на корте 2 часа 22 минуты. Во втором круге ван де Зандсюлп сыграет с россиянином Даниилом Медведевым. Статистика личных встреч — 3:0 в пользу Медведева. Роттердам (Нидерланды) Турнир ATP ABN AMRO Open Призовой фонд 2 074 505 евро Закрытые корты, хард Одиночный разряд Первый круг Ботик ван де Зандсюлп (Нидерланды) — Кантен Алис (Франция, LL) — 5:7, 6:4, 7:6 (7:4) Григор Димитров (Болгария) — Хуберт Хуркач (Польша, 5) — 7:6 (7:4), 7:6 (7:5)