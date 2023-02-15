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Сегодня, 19:48

Медведев сыграет с ван де Зандсюлпом во втором круге турнира в Роттердаме

Ана Горшкова
Корреспондент
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Нидерландский теннисист Ботик ван де Зандсюлп обыграл француза Кантена Алиса в первом круге турнира ATP 500 в Роттердаме (Нидерланды).

Матч завершился со счетом 5:7, 6:4, 7:6 (7:4). Спортсмены провели на корте 2 часа 22 минуты.

Во втором круге ван де Зандсюлп сыграет с россиянином Даниилом Медведевым. Статистика личных встреч — 3:0 в пользу Медведева.

Роттердам (Нидерланды)

Турнир ATP ABN AMRO Open

Призовой фонд 2 074 505 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Ботик ван де Зандсюлп (Нидерланды) — Кантен Алис (Франция, LL) — 5:7, 6:4, 7:6 (7:4)

Григор Димитров (Болгария) — Хуберт Хуркач (Польша, 5) — 7:6 (7:4), 7:6 (7:5)

Теннис
Даниил Медведев
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