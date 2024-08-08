Медведев уступил Давидовичу Фокине во втором круге турнира в Монреале

Российский теннисист Даниил Медведев во втором круге турнира в Монреале уступил испанцу Алехандро Давидовичу Фокине со счетом 4:6, 6:1, 2:6.

Встреча продолжалась 1 час 56 минут. На счету 28-летнего россиянина 9 эйсов, 4 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 7.

В третьем круге Давидович Фокина встретится с победителем матча Карен Хачанов (Россия) — Маттео Арнальди (Испания).

Монреаль (Канада)

Турнир ATP National Bank Open Presented by Rogers

Призовой фонд 6 795 555 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Алехандро Давидович Фокина (Испания) — Даниил Медведев (Россия, 3) — 6:4, 1:6, 6:2