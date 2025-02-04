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Сегодня, 00:21

Медведев обыграл Вавринку и вышел во второй круг турнира в Роттердаме

Сергей Разин
корреспондент
Даниил Медведев.
Фото Global Look Press
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Российский теннисист Даниил Медведев в первом круге турнира в Роттердаме обыграл швейцарца Стэна Вавринку со счетом 6:7 (8:10), 6:4, 6:1.

Встреча продолжалась 2 часа 30 минут. На счету 28-летнего россиянина 7 эйсов, 6 двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 11.

Во втором круге Медведев сыграет с победителем матча Маттиа Беллуччи (Италия) — Меес Роттгеринг (Нидерланды).

Роттердам (Нидерланды)

Турнир ATP ABN AMRO Open

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Даниил Медведев (Россия, 2) — Стэн Вавринка (Швейцария, WC) — 6:7 (8:10), 6:4, 6:1

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Даниил Медведев
Стэн Вавринка
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