Медведев обыграл Вавринку и вышел во второй круг турнира в Роттердаме

Российский теннисист Даниил Медведев в первом круге турнира в Роттердаме обыграл швейцарца Стэна Вавринку со счетом 6:7 (8:10), 6:4, 6:1. Встреча продолжалась 2 часа 30 минут. На счету 28-летнего россиянина 7 эйсов, 6 двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 11. Во втором круге Медведев сыграет с победителем матча Маттиа Беллуччи (Италия) — Меес Роттгеринг (Нидерланды). Роттердам (Нидерланды) Турнир ATP ABN AMRO Open Закрытые корты, хард Одиночный разряд Первый круг Даниил Медведев (Россия, 2) — Стэн Вавринка (Швейцария, WC) — 6:7 (8:10), 6:4, 6:1