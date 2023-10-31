Медведев во втором круге турнира в Париже встретится с Димитровым

Сегодня, 01:45
Болгарский теннисист Григор Димитров в первом круге турнира в Париже обыграл итальянца Лоренцо Музетти со счетом 6:2, 6:7 (4:7), 6:3.
Встреча продолжалась 2 часа 20 минут. На счету 32-летнего болгарина 7 эйсов, 2 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 9.
Во втором круге Димитров встретится с россиянином Даниилом Медведевым.
Париж (Франция)
Турнир ATP Rolex Paris Masters
Призовой фонд 5 779 335 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Григор Димитров (Болгария) — Лоренцо Музетти (Италия) — 6:2, 6:7 (4:7), 6:3
Томми Пол (США, 12) — Ришар Гаске (Франция, WC) — 0:6, 6:2, 7:6 (8:6)