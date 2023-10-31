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Сегодня, 01:45

Медведев во втором круге турнира в Париже встретится с Димитровым

Сергей Разин
корреспондент
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Болгарский теннисист Григор Димитров в первом круге турнира в Париже обыграл итальянца Лоренцо Музетти со счетом 6:2, 6:7 (4:7), 6:3.

Встреча продолжалась 2 часа 20 минут. На счету 32-летнего болгарина 7 эйсов, 2 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 9.

Во втором круге Димитров встретится с россиянином Даниилом Медведевым.

Париж (Франция)

Турнир ATP Rolex Paris Masters

Призовой фонд 5 779 335 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Григор Димитров (Болгария) — Лоренцо Музетти (Италия) — 6:2, 6:7 (4:7), 6:3

Томми Пол (США, 12) — Ришар Гаске (Франция, WC) — 0:6, 6:2, 7:6 (8:6)

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