Медведев во втором круге турнира в Шанхае сыграет с Уайлдом, которому уступил на «Ролан Гаррос»-2023

Бразильский теннисист Тьяго Сейбот Уайлд победил британца Даниэля Эванса в первом круге турнира в Шанхае — 6:2, 4:6, 7:6 (7:3). Игра продолжалась 2 часа 41 минуту. Во втором круге Уайлд сыграет с россиянином Даниилом Медведевым. Теннисисты встречались один раз за карьеру — в 2023 году Медведев проиграл бразильцу в первом круге «Ролан Гаррос». Шанхай (Китай) Турнир ATP Rolex Shanghai Masters Призовой фонд 8 995 555 долларов Открытые корты, хард Одиночный разряд Первый круг Тьяго Сейбот Уайлд (Бразилия) — Даниэль Эванс (Великобритания) — 6:2, 4:6, 7:6 (7:3)