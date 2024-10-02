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Сегодня, 17:27

Медведев во втором круге турнира в Шанхае сыграет с Уайлдом, которому уступил на «Ролан Гаррос»-2023

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бразильский теннисист Тьяго Сейбот Уайлд победил британца Даниэля Эванса в первом круге турнира в Шанхае — 6:2, 4:6, 7:6 (7:3).

Игра продолжалась 2 часа 41 минуту.

Во втором круге Уайлд сыграет с россиянином Даниилом Медведевым. Теннисисты встречались один раз за карьеру — в 2023 году Медведев проиграл бразильцу в первом круге «Ролан Гаррос».

Шанхай (Китай)

Турнир ATP Rolex Shanghai Masters

Призовой фонд 8 995 555 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Тьяго Сейбот Уайлд (Бразилия) — Даниэль Эванс (Великобритания) — 6:2, 4:6, 7:6 (7:3)

Теннис
Даниил Медведев
Тьяго Сейбот Уайлд

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