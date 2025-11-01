Медведев впервые с 2018 года пропустит Итоговый турнир ATP

Российский теннисист Даниил Медведев после поражения от немца Александра Зверева в 1/4 финала турнира в Париже лишился шансов на участие в Итоговом турнире АТР. 29-летний россиянин занимает 13-е место в гонке на турнир с 2 760 очками. На данный момент на восьмой строчке находится итальянец Лоренцо Музетти (3 685). Далее располагаются канадец Феликс Оже-Альяссим (3 595), британец Джек Дрейпер (2 990), досрочно завершивший сезон из-за травмы, представитель Казахстана Александр Бублик (2 870) и норвежец Каспер Рууд (2 835). На Итоговый турнир уже квалифицировались семь игроков: Карлос Алькарас, Янник Синнер, Новак Джокович, Александр Зверев, американцы Тейлор Фриц и Бен Шелтон и австралиец Алекс де Минаур. Осталось одно вакантное место. На турнир также попадут два запасных теннисиста, не вошедших в восьмерку сильнейших. Они смогут заменить игрока, который получит травму или снимется с Итогового турнира. Медведев не пропускал Итоговые турниры ATP с 2019 по 2024 год. В 2020 году он выиграл его, а спустя год проиграл в финале Звереву. Новая драма Медведева: сорвал два матчбола и пропустил Зверева в полуфинал парижского «мастерса»

Симон Вирсаладзе Какая неожиданность, надо же 01.11.2025

Alex_451410 Это было известно с начала года. Дальнейшее падение в рейтинге неизбежно 01.11.2025

Я из Волгограда А когда норвежцы не пускают российских лыжников на зимнюю Олимпиаду, то вы пишите, цитирую ваши же слова: "норги - это те же нацисты, только северные". Так может стоит норгам спасибо сказать, а не поливать их помоями почём зря? Лыжники наши, выходит, не зашкварятся. Не станут лузерами. Ну, это если следовать вашей логике. Или, это всё-таки другое? 01.11.2025

Я из Волгограда Ты чего такой воинственный? Поставил деньги на победу фаворита (на Медведева, он же шёл фаворитом) и остался ни с чем? Привет, Черемисин! Ну да, вчера Даниил проиграл. Но негоже взрослому человеку, каковым ты и являешься, называть его слабаком. Это спорт высокого уровня, все хотят победить, и Зверев не пацан с улицы, а третья ракетка мира. А кем тогда, по твоему мнению, является Саша Зверев? С 2019 года, с того момента, как Медведев набрал силу, счёт по личным встречам между этими теннисистами 14-4 в пользу Медведева. Тут даже если назвать Сашу слабаком - прозвучит как похвала. Надо какое-то слово покрепче подобрать... 01.11.2025

_Mike N_ Хорошая новость - идиото из Монако Дане пора на покой (или в дурдом) !:laughing: 01.11.2025

все когда-то бывает впервые.... впрочем после оглушительно провального сезона чего иного ожидать и не приходилось 01.11.2025

Александр Иванов Скорее всего уже и никогда больше не квалифицируется, столько молодых поджимают снизу... разве что Котов или Сафиуллин. А у девок еще хуже , уже лет 10 никто не отбирался ,кроме Касаткиной 01.11.2025

Черемисин57 Зачем нужен для этого Синнер, когда это сделал Зверев за него? Медведев - везунчик, туром раньше его должен был " нахлобучить " Сонего! Но итальянец рано расслабился, за что и был наказан Медведевым!! Медведева проверил Зверев- Медведев слабак!!! 01.11.2025

Артемон Доберманов Увы.но логично. 01.11.2025

Djin Ignatov Жалко было только что мы не увидели истинную силу Дани во встрече с Синнером ! 01.11.2025

МаратХ Поддержал флеш-моб Мирры Андреевой 01.11.2025

TomCat ***Медведев впервые с 2018 года пропустит Итоговый турнир ATP*** ***Медведев не пропускал Итоговые турниры ATP с 2019*** - Вы уж определитесь там ... 01.11.2025

kolos249 Всё закономерно. Лузером он стал как раз после того, как съездил на похабную парижскую Олимпиаду в нейтральном тряпье. С тех пор катится вниз по наклонной. Это карма! 01.11.2025