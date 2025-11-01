Видео
1 ноября, 07:12

Медведев впервые с 2018 года пропустит Итоговый турнир ATP

Евгений Козинов
Корреспондент
Даниил Медведев.
Фото AFP

Российский теннисист Даниил Медведев после поражения от немца Александра Зверева в 1/4 финала турнира в Париже лишился шансов на участие в Итоговом турнире АТР.

29-летний россиянин занимает 13-е место в гонке на турнир с 2 760 очками. На данный момент на восьмой строчке находится итальянец Лоренцо Музетти (3 685). Далее располагаются канадец Феликс Оже-Альяссим (3 595), британец Джек Дрейпер (2 990), досрочно завершивший сезон из-за травмы, представитель Казахстана Александр Бублик (2 870) и норвежец Каспер Рууд (2 835).

На Итоговый турнир уже квалифицировались семь игроков: Карлос Алькарас, Янник Синнер, Новак Джокович, Александр Зверев, американцы Тейлор Фриц и Бен Шелтон и австралиец Алекс де Минаур. Осталось одно вакантное место.

На турнир также попадут два запасных теннисиста, не вошедших в восьмерку сильнейших. Они смогут заменить игрока, который получит травму или снимется с Итогового турнира.

Медведев не пропускал Итоговые турниры ATP с 2019 по 2024 год. В 2020 году он выиграл его, а спустя год проиграл в финале Звереву.

Даниил Медведев.Новая драма Медведева: сорвал два матчбола и пропустил Зверева в полуфинал парижского «мастерса»
15

  • Симон Вирсаладзе

    Какая неожиданность, надо же

    01.11.2025

  • Alex_451410

    Это было известно с начала года. Дальнейшее падение в рейтинге неизбежно

    01.11.2025

  • Я из Волгограда

    А когда норвежцы не пускают российских лыжников на зимнюю Олимпиаду, то вы пишите, цитирую ваши же слова: "норги - это те же нацисты, только северные". Так может стоит норгам спасибо сказать, а не поливать их помоями почём зря? Лыжники наши, выходит, не зашкварятся. Не станут лузерами. Ну, это если следовать вашей логике. Или, это всё-таки другое?

    01.11.2025

  • Я из Волгограда

    Ты чего такой воинственный? Поставил деньги на победу фаворита (на Медведева, он же шёл фаворитом) и остался ни с чем? Привет, Черемисин! Ну да, вчера Даниил проиграл. Но негоже взрослому человеку, каковым ты и являешься, называть его слабаком. Это спорт высокого уровня, все хотят победить, и Зверев не пацан с улицы, а третья ракетка мира. А кем тогда, по твоему мнению, является Саша Зверев? С 2019 года, с того момента, как Медведев набрал силу, счёт по личным встречам между этими теннисистами 14-4 в пользу Медведева. Тут даже если назвать Сашу слабаком - прозвучит как похвала. Надо какое-то слово покрепче подобрать...

    01.11.2025

  • _Mike N_

    Хорошая новость - идиото из Монако Дане пора на покой (или в дурдом) !:laughing:

    01.11.2025

  • все когда-то бывает впервые.... впрочем после оглушительно провального сезона чего иного ожидать и не приходилось

    01.11.2025

  • Александр Иванов

    Скорее всего уже и никогда больше не квалифицируется, столько молодых поджимают снизу... разве что Котов или Сафиуллин. А у девок еще хуже , уже лет 10 никто не отбирался ,кроме Касаткиной

    01.11.2025

  • Черемисин57

    Зачем нужен для этого Синнер, когда это сделал Зверев за него? Медведев - везунчик, туром раньше его должен был " нахлобучить " Сонего! Но итальянец рано расслабился, за что и был наказан Медведевым!! Медведева проверил Зверев- Медведев слабак!!!

    01.11.2025

  • Артемон Доберманов

    Увы.но логично.

    01.11.2025

  • Djin Ignatov

    Жалко было только что мы не увидели истинную силу Дани во встрече с Синнером !

    01.11.2025

  • МаратХ

    Поддержал флеш-моб Мирры Андреевой

    01.11.2025

  • TomCat

    ***Медведев впервые с 2018 года пропустит Итоговый турнир ATP*** ***Медведев не пропускал Итоговые турниры ATP с 2019*** - Вы уж определитесь там ...

    01.11.2025

  • kolos249

    Всё закономерно. Лузером он стал как раз после того, как съездил на похабную парижскую Олимпиаду в нейтральном тряпье. С тех пор катится вниз по наклонной. Это карма!

    01.11.2025

  • Николай Шибаев

    Видно не судьба...

    01.11.2025

