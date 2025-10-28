Медведев впервые с 2021 года выиграл матч на «мастерсе» в Париже

Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над испанцем Хауме Мунаром в первом круге турнира в Париже.

Втреча завершилась со счетом 6:1, 6:3 в пользу 29-летнего спортсмена.

Медведев впервые с 2021 года выиграл матч на «мастерсе» в Париже. В том сезоне он дошел до финала, где уступил сербу Новаку Джоковичу (6:4, 3:6, 3:6). Все последующие годы россиянин проигрывал на старте соревнований.

Во втором круге проходящего в столице Франции «мастерса» Медведев встретится с болгарином Григором Димитровым.