Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Роттердаме

Российский теннисист Даниил Медведев обыграл Ботика ван де Зандсюлпа из Нидерландов во втором круге турнира ATP 500 в Роттердаме.

Матч завершился со счетом 6:2, 6:2. Спортсмены провели на корте 1 час 26 минут.

11-я ракетка мира Медведев 6 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 16. На счету 35-й ракетки ван де Зандсюлпа ни одного эйса, 5 двойных и ни одного реализованного брейк-пойнта из 6.

В четвертьфинале турнира в Роттердаме 27-летний россиянин сыграет с Феликсом Оже-Альяссимом из Канады.

Роттердам (Нидерланды)

Турнир ATP ABN AMRO Open

Призовой фонд 2 074 505 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Даниил Медведев (Россия, 6) — Ботик ван де Зандсюлп (Нидерланды) — 6:2, 6:2