Медведев вышел в финал турнира в Роттердаме

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в финал турнира ATP 500 в Роттердаме.

В полуфинале он обыграл болгарина Григора Димитрова со счетом 6:1, 6:2. Теннисисты провели на корте 1 час 21 минуту.

11-я ракетка мира Медведев 8 раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 6 брейк-пойнтов из 13. На счету 28-й ракетки Димитрова ни одного эйса, 2 двойные и 1 реализованный брейк-пойнт из 5.

Благодаря этой победе Медведев с понедельника вернется в топ-10 рейтинга ATP.

За титул 27-летний россиянин поборется с победителем матча Янник Синнер (Италия) — Таллон Грикспур (Нидерланды).

Роттердам (Нидерланды)

Турнир ATP ABN AMRO Open

Призовой фонд 2 074 505 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Даниил Медведев (Россия, 6) — Григор Димитров (Болгария) — 6:1, 6:2