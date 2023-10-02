Медведев вышел в полуфинал турнира в Пекине

Сегодня, 09:48
Россиянин Даниил Медведев обыграл француза Уго Умбера в четвертьфинале турнира ATP 500 в Пекине.
Матч завершился со счетом 6:4, 3:6, 6:1. Спортсмены провели на корте 2 часа 7 минут.
3-я ракетка мира Медведев 6 раз подал навылет, допустил 9 двойных ошибок и реализовал 6 брейк-пойнтов из 12. На счету 36-й ракетки мира Умбера ни одного эйса, 5 двойных и 4 реализованных брейк-пойнта из 5.
В 1/2 финала турнира 27-летний россиянин сыграет с победителем матча Александр Зверев (Германия) — Николас Харри (Чили).
Пекин (Китай)
Турнир ATP China Open
Призовой фонд 3 633 875 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Даниил Медведев (Россия, 2) — Уго Умбер (Франция) — 6:4, 3:6, 6:1