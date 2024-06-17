Медведев вышел во второй круг турнира в Галле

Российский теннисист Даниил Медведев в первом круге турнира в Галле обыграл португальца Нуну Боржеша со счетом 7:6 (7:4), 6:4. Встреча продолжалась 1 час 33 минуты. На счету 28-летнего россиянина 9 эйсов, 4 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 4. Во втором круге Медведев встретится с китайцем Чжан Чжичжэнем. Галле (Германия) Турнир ATP Terra Wortmann Open Призовой фонд 2 255 655 евро Открытые корты, трава Одиночный разряд Первый круг Даниил Медведев (Россия, 3) — Нуну Боржеш (Португалия) — 7:6 (7:4), 6:4