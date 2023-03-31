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31 марта, 23:34

Медведев — о выходе в финал «Мастерса»: «Знаю, что могу обыграть кого угодно. Я должен верить в себя»

Виталий Косик
Корреспондент
Даниил Медведев.
Фото USA Today Sports
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Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал выход в финал «Мастерса» в Майами.

В полуфинале Медведев обыграл своего соотечественника Карена Хачанова со счетом 7:6 (7:5), 3:6, 6:3.

«Думаю, в 2019 году я выходил в шесть финалов подряд. Жаль, что скоро начинается грунтовый сезон, но я постараюсь повторить достижение. Пока я очень доволен своими результатами, но это еще не конец. Я должен приложить все усилия, чтобы выиграть финал. Я должен верить в себя. Я знаю, что способен выигрывать большие титулы. Знаю, что могу хорошо играть и победить кого угодно. Карлос сейчас в огне, но невозможно выиграть 100 матчей подряд, так или иначе кто-то потушит огонь. Это может сделать Синнер сегодня, это могу быть я в финале, это может быть кто-то другой на следующем турнире. Нужно верить в себя, стараться изо всех сил. Я собираюсь насладиться просмотром их матча и буду готовиться сыграть с победителем», — приводит слова Медведева пресс-служба ATP.

Медведев пробился в пятый финал подряд, где сыграет с победителем матча Карлос Алькарас (Испания) — Янник Синнер (Италия).

Теннис
Даниил Медведев
Карен Хачанов
Карлос Алькарас
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