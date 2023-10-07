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Сегодня, 23:19

Медведев об эпизоде с бабочкой: «Не могу сказать, что боюсь насекомых, но мне не нравится, когда они садятся на меня»

Алина Савинова
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Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал эпизод с бабочкой, которая помешала ему выполнить подачу в матче второго круга «мастерса» в Шанхае против чилийца Кристиана Гарина (6:3, 6:3).

«Это было довольно забавно, потому что я думаю, что бабочки прекрасны. Я не могу сказать, что боюсь насекомых, но мне не нравится, когда они садятся на меня. Когда она села на мяч, это было на самом деле довольно забавно. Мне пришлось передать ее вместе с мячом болбою. Да, это действительно забавный момент. Не думаю, что со мной случалось что-то подобное. Но если это принесет мне удачу, я буду этому рад», — приводит Sportskeeda слова Медведева.

В третьем круге турнира в Шанхае Медведев сыграет с Себастьяном Кордой из США. Матч между теннисистами пройдет 8 октября.

В этом сезоне 27-летний Медведев завоевал 5 титулов. Всего на его счету 20 побед на турнирах АТР в одиночном разряде.

Источник: https://www.sportskeeda.com/tennis/news-i-like-go-me-if-brings-good-luck-perfect-me-daniil-medvedev-jokes-shanghai-masters-butterfly-incident?key1=newsnowltennis
Теннис
Даниил Медведев
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