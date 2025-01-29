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Сегодня, 12:30

Медведев выступит в турнире ATP 250 в Марселе

Сергей Ярошенко
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Седьмая ракетка мира Даниил Медведев примет участие в турнире ATP 250 в Марселе (Франция), сообщает пресс-служба соревнования.

Первенство пройдет с 10 по 16 февраля на хардовом покрытии. Действующим чемпионом турнира является француз Уго Амбер, обыгравший в прошлогоднем финале болгарина Григора Димитрова со счетом 6:4, 6:3.

По итогам Australian Open-2025 28-летний россиянин опустился с пятого на седьмое место рейтинга ATP, вылетев из лидирующей пятерки впервые с марта 2023 года.

В турнире Медведев проиграл 121-й ракетке мира американцу Лернеру Тину со счетом 3:6, 6:7 (4:7), 7:6 (10:8), 6:1, 6:7 (7:10) в матче второго круга.

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Теннис
Даниил Медведев
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