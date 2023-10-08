Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 10:41

Медведев за полтора часа проиграл Корде в третьем круге «мастерса» в Шанхае

Руслан Минаев
Даниил Медведев.
Фото Reuters
Telegram Дзен

Россиянин Даниил Медведев проиграл американку Себастьяну Корде в третьем круге турнира серии «мастерс» в Шанхае — 6:7 (8:10), 2:6. Матч длился 1 час 29 минут.

За игру Медведев сделал 6 эйсов, допустил 4 двойные ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта (1 попытка). У Корды — 4 эйса и 2 реализованных брейк-пойнта из 3.

В четвертом круге Корда встретится с победителем матча Мартон Фучович (Венгрия) — Франсиско Черундоло (Аргентина, 20).

Шанхай (Китай)

Турнир ATP Rolex Shanghai Masters

Призовой фонд 8 800 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Себастьян Корда (США, 26) — Даниил Медведев (Россия, 2) — 7:6 (10:8), 6:2

Теннис
Даниил Медведев
18
47
Читайте также
Бекхэм: «Я считаю тен Хага хорошим тренером, просто у него сейчас трудное время»
«Интерпол допрашивал меня как свидетеля». Загадочный трансфер бывшего вратаря сборной России
ЦАХАЛ нанесла удары по территории Ливана
Прилетевшие из Тель-Авива в Сочи туристы рассказали о ситуации в Израиле
Вильфанд предупредил москвичей о резком повышении температуры с 12 октября
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Маррэй стал рыцарем
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
В женском теннисе сменилась власть
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Материалы сюжета: №1 в рейтинге ATP: гонка Медведева, Алькараса и Джоковича
Тарпищев: «Медведев все сделал для себя в этом году, кроме итогового турнира. Вопрос результата не стоит»
Медведев после матча с Гариным пожаловался на медленный корт в Шанхае
Бабочка атаковала Медведева в Шанхае. Но не спасла его соперника от поражения
Кафельников о 60-й победе Медведева в сезоне: «Число не имеет значение. Имеют значение титулы»
Селиваненко считает, что Медведев одолел Гарина на классе: «Он со свежими силами играет на своем привычном уровне»
Медведев одержал 60 побед в сезоне и рассчитывает побить личный рекорд
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Алькарас рассказал, что хотел бы сыграть с Медведевым и Синнером

Рублев обыграл Алиса во 2-м круге «мастерса» в Шанхае