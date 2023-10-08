Медведев за полтора часа проиграл Корде в третьем круге «мастерса» в Шанхае

Россиянин Даниил Медведев проиграл американку Себастьяну Корде в третьем круге турнира серии «мастерс» в Шанхае — 6:7 (8:10), 2:6. Матч длился 1 час 29 минут.

За игру Медведев сделал 6 эйсов, допустил 4 двойные ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта (1 попытка). У Корды — 4 эйса и 2 реализованных брейк-пойнта из 3.

В четвертом круге Корда встретится с победителем матча Мартон Фучович (Венгрия) — Франсиско Черундоло (Аргентина, 20).

Шанхай (Китай)

Турнир ATP Rolex Shanghai Masters

Призовой фонд 8 800 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Себастьян Корда (США, 26) — Даниил Медведев (Россия, 2) — 7:6 (10:8), 6:2