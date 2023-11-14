Медведев «У Алькараса сейчас нет той уверенности, которая была на протяжении всего года»

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Российский теннисист Даниил Медведев ответил на вопрос, удивлен ли он победе немца Александра Зверева над второй ракеткой мира Карлосом Алькарасом на старте Итогового турнира АТР.
Зверев обыграл испанца в трех сетах со счетом 6:7 (3:7), 6:3, 6:4.
«Если бы вы спросили меня два-три месяца назад, то я бы удивился. Теннис — очень, очень сложный вид спорта. Сейчас мы чувствуем, что Карлос играет чуть медленнее. У него нет той уверенности, которая была на протяжении всего года. Это может случиться с каждым. Это случалось даже с Новаком, когда он был моложе. Вопрос в том, как быстро он восстановится. Это произойдет на этом турнире или в следующем году? Вообще, когда я смотрел их матч, поначалу было ощущение, что Карлос играет не лучшим образом. Саша тоже. Так что я ничуть не удивлен. Но в итоге игра вышла отличной. Но без сюрпризов. Саша тоже может хорошо играть, хорошо подавать. Будет интересно сыграть с ним в 18-й раз», — приводит Tennis 365 слова спортсмена.
13 ноября Медведев в своем первом матче на Итоговом турнире в Турине одержал победу над соотечественником Андреем Рублевым (6:4, 6:2). 15 ноября третья ракетка мира сыграет против Зверева. С Алькарасом 27-летний теннисист встретится 16 числа.