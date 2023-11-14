Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 16:41

Медведев «У Алькараса сейчас нет той уверенности, которая была на протяжении всего года»

Алина Савинова
Даниил Медведев.
Фото Reuters
Telegram Дзен

Российский теннисист Даниил Медведев ответил на вопрос, удивлен ли он победе немца Александра Зверева над второй ракеткой мира Карлосом Алькарасом на старте Итогового турнира АТР.

Зверев обыграл испанца в трех сетах со счетом 6:7 (3:7), 6:3, 6:4.

«Если бы вы спросили меня два-три месяца назад, то я бы удивился. Теннис — очень, очень сложный вид спорта. Сейчас мы чувствуем, что Карлос играет чуть медленнее. У него нет той уверенности, которая была на протяжении всего года. Это может случиться с каждым. Это случалось даже с Новаком, когда он был моложе. Вопрос в том, как быстро он восстановится. Это произойдет на этом турнире или в следующем году? Вообще, когда я смотрел их матч, поначалу было ощущение, что Карлос играет не лучшим образом. Саша тоже. Так что я ничуть не удивлен. Но в итоге игра вышла отличной. Но без сюрпризов. Саша тоже может хорошо играть, хорошо подавать. Будет интересно сыграть с ним в 18-й раз», — приводит Tennis 365 слова спортсмена.

13 ноября Медведев в своем первом матче на Итоговом турнире в Турине одержал победу над соотечественником Андреем Рублевым (6:4, 6:2). 15 ноября третья ракетка мира сыграет против Зверева. С Алькарасом 27-летний теннисист встретится 16 числа.

Источник: https://www.tennis365.com/tennis-news/daniil-medvedev-candid-carlos-alcaraz-confidence-atp-finals
Теннис
Даниил Медведев
Карлос Алькарас
0
Читайте также
«С детства люблю силовые приемы и драки». Интервью российского защитника, остановившего Макдэвида
Медведев вывел Рублева из себя. Российское дерби в Турине завершилось разгромом
Путин подписал закон, уточняющий ряд положений о выборах президента РФ
Эксперт назвал причину отказа Пашиняна от участия в саммите ОДКБ
Госдума приняла закон об увеличении выплат неработающим пенсионерам
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Маррэй стал рыцарем
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
В женском теннисе сменилась власть
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Материалы сюжета: №1 в рейтинге ATP: гонка Медведева, Алькараса и Джоковича
«Желаю Мирре пробиться в топ-3 лучших теннисисток России». Интервью Надежды Петровой
Медведев: «После окончания карьеры я могу попробовать себя в роли тренера, но моя мечта — стать гонщиком»
Медведев: «После окончания матча если я выиграл у Рублева, то мне его жалко»
Медведев повторил рекорд Кафельникова по числу побед над игроками топ-10 за год
Рублев — о поражении от Медведева: «Чем больше я играю против Дани, тем лучше становлюсь»
Медведев победил Рублева в стартовом матче Итогового турнира ATP
Материалы сюжета: Итоговый турнир ATP 2023: основные материалы, участники и группы
Циципас снялся с Итогового турнира АТР из-за травмы
Циципас не смог продолжить встречу с Руне и снялся в начале матча Итогового турнира ATP
Циципас — Руне: смотреть трансляцию матча Итогового турнира АТР (видео)
Медведев: «После окончания карьеры я могу попробовать себя в роли тренера, но моя мечта — стать гонщиком»
Чесноков — о поражении Рублева от Медведева: «Нельзя входить в депрессию. Все только начинается»
Селиваненко назвал причины поражения Рублева в матче с Медведевым
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Наши в НХЛ
Мобильные приложения СЭ

Циципас — Руне: смотреть трансляцию матча Итогового турнира АТР (видео)

Циципас не смог продолжить встречу с Руне и снялся в начале матча Итогового турнира ATP