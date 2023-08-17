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Сегодня, 16:30

Медведев — Зверев: смотреть видео трансляцию матча

Медведев и Зверев сыграют в 1/8 финала турнира в Цинциннати (США) 17 августа
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Даниил Медведев.
Фото Getty Images
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В четверг, 17 августа, третья ракетка мира Даниил Медведев и представитель Германии Александр Зверев скрестят ракетки в рамках 1/8 финала турнира в Цинциннати (США). Время начала матча — 18.00 по московскому времени.

Видеотрансляция матча Зверев — Медведев будет доступна в прямом эфире бесплатно в соцсети «ВКонтакте». Текстовую трансляцию проведет «СЭ».

Ранее по сетке Зверев легко одолел болгарина Григора Димитрова (6:2, 6:2) и японца Йосихито Нисиоку (7:5, 6:4). Медведев в Цинциннати стартовал со второго круга, где одолел итальянца Лоренцо Музетти (6:3, 6:2).

Олимпийский чемпион находится на 17-м месте рейтинга ATP. Бывшая первая ракетка мира входит в тройку лучших теннисистов мира.

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Теннис
Александр Зверев (теннис)
Даниил Медведев
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