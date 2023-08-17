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Сегодня, 10:25

Медведев — Зверев и игра Джоковича: расписание матчей дня в Цинциннати 17 августа

Джокович и Монфис сыграют в 03.30 мск 18 августа на турнире в Цинциннати
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Теннисист Даниил Медведев.
Даниил Медведев.
Фото USA Today Sports
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17 и 18 августа пройдут матчи 1/8 финала турнира ATP в Цинциннати (США). «СЭ» публикует расписание и время начала игр по московскому времени.

Расписание матчей дня турнира ATP в Цинциннати 17 и 18 августа

17 августа. 18.00. Александр Зверев (Германия) — Даниил Медведев (Россия)

17 августа. 18.00. Алексей Попырин (Австралия) — Эмиль Руусувуори (Финляндия)

17 августа. 20.00. Маккензи Макдональд (США) — Адриан Маннарино (Франция)

17 августа. 20.00. Стефанос Циципас (Греция) — Хуберт Хуркач (Польша)

17 августа. 21.30. Карлос Алькарас (Испания) — Томми Пол (США)

17 августа. 22.30. Стэн Вавринка (Швейцария) — Макс Перселл (Австралия)

18 августа. 02.00. Душан Лайович (Сербия) — Тэйлор Фритц (США)

18 августа. 03.30. Гаэль Монфис (Франция) — Новак Джокович (Сербия)

Смотреть бесплатно видеотрансляции матчей в Цинциннати можно в прямом эфире в соцсети ВКонтакте.

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Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/atp/cincinnati/2023/1/7/
Теннис
Даниил Медведев
Новак Джокович
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