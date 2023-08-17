Матч Медведева и Зверева в турнире в Цинциннати начнется в 18.00 мск 17 августа

17 августа, в четверг, третья ракетка мира из России Даниил Медведев сыграет с немецким теннисистом Александром Зверевым в 1/8 финала турнира ATP в Цинциннати (США). Их матч начнется в 18.00 по московскому времени.

«СЭ» на сайте проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи Медведев — Зверев. Смотреть бесплатно и в прямом эфире видеотрансляцию игры можно будет в соцсети ВКонтакте.

Ранее 26-летний Зверев во втором круге обыграл японца Йосихито Нисиока со счетом 7:5, 6:4. 27-летний Медведев победил итальянца Лоренцо Музетти во втором круге «мастерса» в Цинциннати — 6:3, 6:2.

Призовой фонд хардового турнира ATP в Цинциннати составляет 6 600 000 долларов.

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