Хачанов и Рублев одержали победу на старте парного турнира в Монте-Карло

Российские теннисисты Карен Хачанов и Андрей Рублев вышли во второй круг турнира в Монте-Карло в парном разряде.

В стартовом матче спортсмены за один час обыграли Николу Мектича из Хорватии и представителя Новой Зеландии Майкла Винуса — 6:4, 6:2.

За игру российский дуэт 3 раза подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 7. На счету их соперников 4 эйса, 4 двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из 4 заработанных.

В следующем раунде Хачанов и Рублев сыграют против победителей матча Уго Умбер (Франция)/ Лоренцо Музетти (Италия) — Артур Риндеркнех (Франция)/Валентин Вашеро (Монако).

Монте-Карло (Монако)

Турнир ATP Rolex Monte-Carlo Masters

Призовой фонд 6 128 940 евро

Открытые корты, грунт

Парный разряд

Первый круг

Карен Хачанов/Андрей Рублев (Россия) — Никола Мектич/Майкл Винус (Хорватия/Новая Зеландия, 6) — 6:4, 6:2