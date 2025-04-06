Хачанов и Рублев одержали победу на старте парного турнира в Монте-Карло

6 апреля, 19:30
Российские теннисисты Карен Хачанов и Андрей Рублев вышли во второй круг турнира в Монте-Карло в парном разряде.
В стартовом матче спортсмены за один час обыграли Николу Мектича из Хорватии и представителя Новой Зеландии Майкла Винуса — 6:4, 6:2.
За игру российский дуэт 3 раза подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 7. На счету их соперников 4 эйса, 4 двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из 4 заработанных.
В следующем раунде Хачанов и Рублев сыграют против победителей матча Уго Умбер (Франция)/ Лоренцо Музетти (Италия) — Артур Риндеркнех (Франция)/Валентин Вашеро (Монако).
Монте-Карло (Монако)
Турнир ATP Rolex Monte-Carlo Masters
Призовой фонд 6 128 940 евро
Открытые корты, грунт
Парный разряд
Первый круг
Карен Хачанов/Андрей Рублев (Россия) — Никола Мектич/Майкл Винус (Хорватия/Новая Зеландия, 6) — 6:4, 6:2